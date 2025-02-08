"التخطيط القومي" يوصى بالاهتمام ببعد جودة التعليم وزيادة عدد سنوات التعليم

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بعنوان" الاستدلال السببي في الاقتصاد: منهجية وتطبيق على التعليم والصحة"، من تقديم الدكتور إسلام خليل المدرس بمركز التخطيط والتنمية الاقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار، بحضور أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الأكاديميين والباحثين من داخل المعهد وخارجه.

تأتي هذه الحلقة في سياق التحول الكبير الذي شهده علم الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، خضع فيها التخصص لـ "ثورة المصداقية" والتي تميزت بتبني استراتيجيات تجريبية مصممة لتعزيز الادعاءات السببية، معتمدًا على تقنيات تقييم البرامج الصارمة لإثبات العلاقات السببية.

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واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أهمية البحوث التطبيقية القائمة على منهجيات التجارب الطبيعية والاستدلال السببي بهدف دعم البحوث، والسياسات القائمة على الأدلة، فضلا عن دور "ثورة البيانات" في تمكين إجراء دراسات تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت الحلقة دراسة تطبيقية حول العلاقة بين عدد سنوات التعليم، والمخرجات والسلوكيات الصحية من خلال تحليل بيانات مسح قضايا الصحة Health Issues Survey الصادر في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٥ عن برنامج المسوح الصحية السكانية Demographic and Health Surveys.

وخلصت الحلقة الى ضرورة الاهتمام ببعد جودة التعليم إلى جانب زيادة عدد سنوات التعليم التي حققت فيها مصر تحسينات مستمرة خلال الفترة الماضية، كما أوصت بأهمية إدماج أبعاد الوعي الصحي في مقررات التعليم المختلفة لتعزيز الصحة العامة والسلوكيات الصحية الإيجابية.