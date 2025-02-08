قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل 9 أنواع من الجبنة.. صحية ولذيذة
قفزة غير مسبوقة في أسعار البن عالميًا.. بكام الكيلو في مصر؟
تأهل سيدات طائرة الزمالك إلى نصف نهائي الدوري الممتاز
العين ضد البطائح .. سانابريا يخطف الفوز ويرتقي بفريقه للمركز الثالث
خالد الغندور يدعم موقف الأهلي في مواجهة اتحاد الكرة| تفاصيل
بالإجماع.. انتخاب جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرانكفونية
إيهود باراك: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تهدف لإنقاذ نتنياهو
غرابة في التصميم .. الآثار تكشف لـ "صدى البلد" أسرار الهرم المنحنى
دَهَسَ شابين.. 18 فبراير بدء استئناف عضو شركة ألبان على حبسه 3 سنوات
المصري يهزم الاتحاد 2-1 .. ويطارد الزمالك على المركز الثالث فى الدوري
أوقفوا الأخطاء التحكيمية الفجة.. الأهلي يكرر طلبه بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالإجماع.. انتخاب جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرانكفونية

بالإجماع.. انتخاب جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية
بالإجماع.. انتخاب جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية
محمد شحتة

انتخبت جامعة الأزهر بالإجماع لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرانكفونية في الشرق الأوسط (C2R).

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثاني الذي عقد في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط (C2R) تحت رعاية الشيخ سلطان بن حمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بمشاركة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ممثلًا عن جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشافعي الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة مدير التصنيف الدولي والتميز البحثي للجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفرانكفونية والجامعات الأعضاء.

ووجه الدكتور محمود صديق الشكر للحضور المشاركين في الاجتماع على هذه الثقة الكبيرة التي تعد رصيدًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر ويعزز مكانتها على مستوى العالم بما يتناسب وتاريخها الكبير الذي يزيد عن (1084) عامًا من العطاء.

وقدَّم صديق عرضًا تقديميا شاملًا حاز إعجاب جميع الأعضاء عن جامعة الأزهر، أبرَزَ خلاله تميز الجامعة في الإنتاج البحثي على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية، مشيرًا إلى تقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية المختلفة.

كما سلط الضوء على الحقائق الأساسية حول الجامعة، بما في ذلك تاريخها العريق، وعدد طلابها وأقسامها وتخصصاتها، إلى جانب الخدمات المتنوعة التي تقدمها للوافدين، مما منحها تميزًا دوليًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن هذا التميز الأكاديمي والبحثي، انعكس إيجابيًّا على مكانة الجامعة عالميًّا، حيث أتاح فرصًا واسعة لإبرام شراكات واتفاقيات دولية مع عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وأعرب الدكتور محمود صديق عن امتنانه للإدارة العامة للوكالة الجامعية للفرانكفونية على دعمها الدائم، مشددًا على الدور المحوري لجامعة الأزهر في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد عمق العلاقات بين جامعة الأزهر والجامعات الفرانكفونية، حيث تتعاون الجامعة مع عديد من المؤسسات الأكاديمية من خلال الشراكات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة.

الأزهر جامعة الأزهر جامعة الشارقة الشرق الأوسط الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 8-2-2025

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في رمضان.. تفاصيل

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

أحمد حلمي

مؤامرة.. أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه مصري «وصف أول»

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

طريقة عمل الكشري الإسكندراني للشيف نجلاء الشرشابي

البكاء البنفسجي

ما البكاء البنفسجي عند المولود؟ كل ما تود معرفته

انخفاض الهيموجلوبين

هذه العلامات تشير إلى انخفاض الهيموجلوبين .. إليك طرق العلاج

بالصور

غصب عني .. منة فضالي تكشف سبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

الرحلة الأخيرة | القصة الكاملة لـ مصرع 9 عمال على دائري سمالوط

وفاة 9 من ضحايا لقمة العيش في حادث الطريق الدائري بسمالوط
وفاة 9 من ضحايا لقمة العيش في حادث الطريق الدائري بسمالوط
وفاة 9 من ضحايا لقمة العيش في حادث الطريق الدائري بسمالوط

محافظ الشرقية يشهد الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مروة ناجي تجرى بروفة حفل الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم بلبنان

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ارتفاعات حادة في أسعار الذهب | ماذا فعلت قرارات ترامب بالأسواق؟

ايمان عبد اللطيف

موعد إجراء القرعة العلنية للأراض المتميزة | تفاصيل

اصطدام الكويكب "بينو" بالأرض

دمـــار يقترب من الأرض في هذا التاريخ .. ايه اللي مستنينا؟

ياسمين مصطفى

أبهرت ناسا والعالم.. تكريم باحثة مصرية أطلقوا اسمها على كويكب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد