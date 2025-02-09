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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث دراجة نارية من أبريليا "SX 125" الجديدة .. صور

أبريليا SX 125
أبريليا SX 125
صبري طلبه

استطاعت الدراجات النارية أن تحظى بشعبية كبيرة في مختلف البلدان، نسبة إلى تاريخها العريق وأسعارها المناسبة كوسيلة انتقال سريعة، إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد، وانجاز العديد من المهام.

ويواصل مصنعي الدراجات النارية من تألقهم عالميًا بعد أن كشفت أبريليا عن أحدث إصداراتها في هذا المجال في السوق العالمي، بتقديم الدراجة النارية التي تحمل اللقب SX 125.

أبريليا SX 125

القدرات الفنية للدراجة النارية SX 125

 

تستمد دراجة SX 125 النارية قوتها من محرك يعتمد على اسطوانة واحدة، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 15 حصانا، بينما يقدر العزم الأقصى للدوران بحوالي 11.5 نيوتن متر.

أبريليا SX 125

تجهيزات الدراجة النارية أبريليا SX 125

 

زودت الدراجة أبريليا SX 125 بفرامل بنظام ABS المانعة للانغلاق، والتي تمنحها القدرة على التعامل مع الطرق الزلقة، ومكباح قرصية، بالاضافة إلى خيار عجلات السرعات أو ذات نقوش بارزة وغائرة للتعامل مع بعض التضاريس المختلفة.

أبريليا SX 125

تضم دراجة أبريليا SX 125 الجديدة مصابيح تعمل بتقنية LED، إلى جانب إشارة خلفية للتوقف، وشاشة عدادات رقمية بصورة ملونة، مع واجهة أمامية حادة الشكل، منظومة عادم ذات مظهر رياضي، دعامات خلفية، مرايات جانبية مزدوجة.

أبريليا SX 125

تمتلك دراجة أبريليا SX 125 دعامة أمامية أعلى الاطار لسهولة التعامل مع التضاريس الطينية، ومقاعد طويل نسبيًا مع سعة تخزين، بالاضافة إلى لمسات خارجية مميزة للهيكل تمنح الدراجة مظهرًا أكثر رياضية

الدراجات النارية SX 125 دراجة SX 125 دراجة SX 125 الجديدة أبريليا SX 125

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