بأقل سعر .. سيارة فرنسية SUV موديل 2017 | سوق المستعمل

تقدم رينو الفرنسية مجموعة كبيرة من السيارات عالميًا ومحليًا، والتي تتنوع بحسب الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى عناصر التصميم الخارجي سواء من فئة السيدان او الهاتشباك أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

وتعد سيارة رينو كادجار واحدة من أشهر السيارات الفرنسية التي انطلقت في مصر، عن فئة الرياضية، وظهرت احدى هذه الاصدارات في سوق السيارات المستعملة بسعر 860 ألف جنيه، ضمن موديلات 2018 فئة ديناميك.

رينو كادجار

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، والتي تتضمن حالة المحرك والهيكل الداخلي والخارجي، بالاضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل قبل إتمام عمليات الشراء.

رينو كادجار

القدرات الفنية وتجهيزات رينو كادجار

تعتمد السيارة رينو كادجار على محرك تيربو 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

رينو كادجار

تأتي السيارة رينو كادجار بعدد من التجهيزات التي تتعلق بوسائل الحماية والرفاهية، منها مكيف هواء، نظام صوتي، زجاج كهربائي، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، إضاءة نهارية، وسائل هوائية للحماية، فرامل بنظام ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

رينو كادجار

تتمتع السيارة رينو كادجار بتصميم رياضي، جنوط، مفهوم خماسي الابواب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، إشارات جانبية للمرايات، أبعاد خارجية بلغت 4489 مم للطول الكلي، و1836 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1613 مم.