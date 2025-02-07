15 نسخة فقط .. تعديلات مميزة لسيارة فيراري الخارقة بقوة 868 حصانا

كشفت نوفيتيك المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث نسخة معدلة والتي تحمل شعار الحصان الواثب فيراري، وتحديدًا ضمن طرازات 296 GTS الخارقة، والتي يقتصر تقديمها عبر 15 نسخة فقط.

فيراري 296 GTS المعدلة

ترقيات مميزة لمحرك فيراري 296 GTS

تستمد السيارة فيراري 296 GTS طاقتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، مع تعديلات بقوة قدرها 868 حصانا، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 330 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية أقل من 3 ثواني.

فيراري 296 GTS المعدلة

تجهيزات سيارة فيراري 296 GTS المعدلة

عملت نوفيتيك على إجراء حزمة من التعديلات للسيارة الخارقة فيراري 296 GTS، حيث خفضت الهيكل الخارجي بنسبة تقارب 35 مم، بينما زودت بجنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم قياسها 22 بوصة للناحية الخلفية و21 بوصة للجزء الأمامي.

فيراري 296 GTS المعدلة

وحصلت السيارة فيراري 296 GTS المعدلة من نوفيتيك على توسعة الرفارف N-LARGO، بالاضافة إلى عدد من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، وسبويلر خلفي بتصميم ذيل البطة الشهير والمعروف عند عشاق تعديل السيارات، مع علب مكابح باللون الأصفر تظهر خلف الجنوط.

فيراري 296 GTS المعدلة

وتظهر السيارة المعدلة فيراري 296 GTS بمقاعد رياضية، مع إطلالة السقف المكشوف، ومقدمة تتسم الشراسة، ولمسات تتضمن الصادم الأمامي عبر مشتتات الهواء، والتي تزيد من الجانب الرياضي، وعتبات مميزة مع ناشر خلفي وعدد 2 من مخارج العادم والتي تأتي بشكل قياسي.