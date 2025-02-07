جيب تكشف عن واجونير S الجديدة .. وهذه أسعارها عالميًا

تواصل رائدة صناعة سيارات الدفع الرباعي "جيب"، من تألقها عالميًا، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسيارة واجونير S، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وكشفت جيب عن تقديم أحدث نسخة كهربائية بالكامل من سيارة واجونير S، بعد طرح النسخة القياسية من السيارة فئة Launch Edition موديلات 2024.

جيب واجونير S

وتعزز جيب من أسطول سياراتها بالنسخة الكهربائية بالكامل واجونير S، والتي تعتمد على محركات كهربائية أمامية وخلفية بقوة إجمالية تتراوح بين 500 و600 حصانا، و705 إلى 537 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتعتمد السيارة جيب واجونير S على بطارية كهربائية بمدى 303 ميلاً أي ما يعادل 488 كيلو متراً، مع إمكانية الشحن من 20% إلى 80% في أقل من 23 دقيقة بتقنية الشاحن السريع، وبقوة 100,5 كيلوواط في الساعة.

جيب واجونير S

ابرز تجهيزات سيارة جيب واجونير S

تأتي الفئة ليمتد من سيارة واجونير S بعدد من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف بانورامية، عدادات رقمية مقاس 12,3 إنش، ونظام ترفيهي صوتي يصل إلى 19 مكبر طراز McIntosh، شاشة تعمل باللمس مقاس 12,3 إنش، مقاعد مدفأة وكذلك لعجلة القيادة.

جيب واجونير S

بينما تتركز سيارة جيب على جنوط مصنوعة من الألومنيوم بمظهر رياضي قياسها 20 إنش، وتصميم عصري يتناسب مع مفهوم السيارات الكهربائية، مع مصابيح حادة الشكل عبر شريط ضوئي، وسبويلر خلفي مدبب، ومصابيح ضباب LED.

أسعار سيارات جيب واجونير S

تبدأ أسعار السيارة جيب واجونير S عالميًا من 66,995 دولار أمريكي للفئة القياسية.