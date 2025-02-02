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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقل من 200 ألف جنيه .. سيارة يابانية مناسبة للمبتدئين | سوق المستعمل

ديهاتسو شاريد
ديهاتسو شاريد
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المستعملة على العديد من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والمصنعين، إلى جانب الموديلات، والتصميمات الداخلية والخارجية، ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة.

واستطاعت هذه الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات اهمها سهولة عملية الركن، الابعاد المتقاربة إلى حد كبير، بالإضافة إلى السعة اللترية المنخفضة لأغلب الطرازات.

ديهاتسو شاريد

وتعتبر السيارة ديهاتسو شاريد من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت في مصر، والمقدمة على طريقة الصانع الياباني، ضمن فئة السيارات الاقتصادية.

وظهرت السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 190 ألف جنيه، ضمن موديلات 2004، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل وتحديثات للهيكل الخارجي.

ديهاتسو شاريد

تجهيزات السيارة ديهاتسو شاريد وقدراتها الفنية 

وتضم السيارة عدد من التجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، اشارات جانبية.

تستمد السيارة ديهاتسو شاريد قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، قادر على ضخ 54 حصانا عند 5200 دورة في الدقيقة، و 89 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3600 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي 5 غيار.

ديهاتسو شاريد

أبعاد السيارة دايهاتسو شاريد

وتأتي السيارة دايهاتسو شاريد بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 3410 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1475 مم، وبارتفاع كلي 1500 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2390 مم، ووزن يبلغ 725 كيلوجرام.

سوق المستعمل الهاتشباك ديهاتسو شاريد ديهاتسو شاريد سعر ديهاتسو شاريد

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