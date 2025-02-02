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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 905 حصانا .. قدرات فائقة لسيارة لوتس ايميا 2025| صور

لوتس ايميا 2025
لوتس ايميا 2025
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تواصل سيارات لوتس من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح النسخة ايميا موديل 2025، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء سواء لاصدارات S أو R، مع تجهيزات متنوعة ولكن تعتمد جيمع الفئات على منظومة المحركات الكهربائية.

زمن قياسي لشحن سيارة لوتس ايميا 2025

يبدأ المستوى الثالث للشحن وهو الزمن الفائق، حيث تستغرق 14 دقيقة بقدرة 420 كيلواط، للوصول من 10 إلى 80% من طاقتها، بينما يصل المستوى الثاني إلى 20 دقيقة بقدرة 350 كيلواط، أما عن المستوى الأول يقدر بحوالي 5.5 ساعة مع استخدام الشاحن المنزلي.

 لوتس ايميا 2025

القدرات الفنية للسيارة لوتس ايميا 2025 

تعتمد السيارة لوتس ايميا 2025 على بطارية 102 كيلوواط ساعة، ومدى للسير يبلغ 435 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من منظومة فنية تعتمد على محركين بقوة إجمالية قدرها 905 حصان وعزم دوران يبلغ 985 نيوتن متر.

 لوتس ايميا 2025

وتقدم السيارة بمحركات اخرى بقوة إجمالية قدرها 603 حصان وعزم دوران 710 نيوتن متر، وبطارية سعة 102 كيلوواط ساعة، بينما يصل مدى السير إلى 610 كيلومتر.

 لوتس ايميا 2025

السرعة القصوى وزمن انطلاق لوتس ايميا 2025 من وضع الثبات 

يمكن للسيارة لوتس ايميا 2025 فئة R أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.78 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 256 كيلومتر في الساعة.

 لوتس ايميا 2025

وتصل السرعة القصوى للفئة ايميا و ايميا S إلى 250 كيلومتر في الساعة، وزمن تسارع يقدر بـ 4.15 ثانية للانطلاق من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 لوتس ايميا 2025
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