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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لا يصدق .. بيع أغلى شاحنة تحمل شعار فورد

شاحنة فورد هونترك
شاحنة فورد هونترك
صبري طلبه
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أحدثت شاحنة هونترك Hoonitruck، حالة من الجدل الكبير بين عشاق ومتابعى مجال السيارات حول العالم، بعد تداول أخبار بيعها في احد المزادات بسعر لا يصدق.

وتم بيع السيارة بقيمة إجمالية قدرها  990 ألف دولار أمريكي، البعض وصف هذا السعر بالصادم، وهو كافي لشراء 5 سيارات جديدة من طراز  مرسيدس جي 63 2025 الفاخرة.

شاحنة فورد هونترك 

وتنتمي الشاحنة هونترك Hoonitruck إلى موديلات 1977، ولكنها حصلت على تعديلات مميزة تضمنت الهيكل الخارجي، وقمرة القيادة، بالاضافة إلى الحزمة الفنية العالية الأداء.

شاحنة فورد هونترك 

وهناك قصة لهذه الشاحنة، حيث جمعت الشراكة بين كين بلوك وفورد الأمريكية، ليتم تعديلها بما يتناسب مع مفهوم الدريفت، ولكن يتعرض بلوك إلى حادث على زلاجة ثلجية تودي بحياته عام 2023.

شاحنة فورد هونترك 

تصميم مميز لشاحنة فورد هونترك 

 

تظهر شاحنة فورد هونترك بجنوط ذات 5 أضلاع باللون الذهبي، ومقدمة مميزة تعتمد على مصابيح دائرية، بالاضافة إلى شبكة أمامية عريضة ذات فتحات متعددة المقاطع بشكل كبير وباللون الأسود، ودعامات أعلى غطاء المحرك، إلى جانب أحرف FORD التي تزين المقدمة، وزيادات ناحية الرفارف، مع إطارات عريضة تتناسب مع المفهوم الخاص بتحديات الرلي.

شاحنة فورد هونترك 

القدرات الفنية لشاحنة فورد

 

تعتمد شاحنة فورد على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 914 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 952 نيوتن متر، مع ناقل سرعات مكون من 6 نقلات طراز SADEV.

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