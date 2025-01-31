بي إم دبليو تقدم iX الكهربائية الجديدة كليًا .. بهذا السعر

كشفت بي إم دبليو رائدة صناعة السيارات الألمانية، عن نسختها الجديدة صاحبة اللقب iX، وتواصل BMW من تعزيز تواجدها عالميًا وسط عائلة السيارات الكهربائية، حيث تعد من احدث السيارات التي تعتمد على هذه التقنية، وبإطلالة "فيس ليفت" الجديدة.

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو iX

تعتمد السيارة بي إم دبليو iX على محرك يغطي نطاق 300 كيلووات مع 700 نيوتن متر من عزم الدوران، و 485 كيلووات 1015 نيوتن متر، بالاضافة إلى بطارية تتراوح سعتها بين 8ر94 إلى 9ر108 كيلووات ساعة، بينما يقدر مدى السير بين 490 و701 كيلومتر.

بي إم دبليو iX

الأبعاد الخارجية وتصميم سيارة بي إم دبليو iX

تقدم السيارة بي إم دبليو iX بنسبة طول كلي بلغت 4.97 متر، و1.70 متر للارتفاع، مع جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 20 و23 بوصة، وواجهة أمامية ذات طابع عصري، ومصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، ومفهوم خماسي الأبواب، حيث تمتلك سعة تخزينية تصل إلى 1750 لترًا.

بي إم دبليو iX

تجهيزات السيارة بي إم دبليو iX

تحتوي السيارة بي إم دبليو iX على شاشة هيد أب، وزجاج بانوراما، بالاضافة إلى مقاعد كهربائية التحكم، ونظام صوتي ترفيهي مميزة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، تحكم كهربائي للمرايات الجانبية، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم وعناصر الحماية تتضمن برامج المكابح ووسائد هوائية متقدمة.

بي إم دبليو iX

أسعار السيارة بي إم دبليو iX الكهربائية الجديدة

تقدم السيارة بي إم دبليو iX عالميًا بسعر يبدأ من 83.500 يورو.