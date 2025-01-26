أرخص سيارة من MG موديل 2025 .. بحالة الزيرو

تعتبر السيارة ZS هي أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر، واستطاعت هذه النسخة أن تحظى بشعبية كبير منذ إنطلاق الجيل الأول عام 2019، وذلك وسط فئات الكروس أوفر ذات المظهر الرياضي.

وظهرت السيارة إم جي ZS في السوق المصري للسيارات، بحالة الزيرو، بسعر يبلغ مليون و60 ألف جنيه، للفئة مع طرازات 2025، وضمن إصدارات الفئة الأولى كمفورت.

إم جي ZS

القدرات الفنية للسيارة إم جي ZS

تعتمد إم جي ZS على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقنية الدفع الأمامي. مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

يصل متوسط استهلاك إم جي ZS من الوقود إلى 5.8 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، بينما وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

تجهيزات ومواصفات السيارة إم جي ZS

تأتي السيارة إم جي ZS بعدد من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زجاج خلفي مظلل، ريموت تحكم، مكيف هواء، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية تحكم كهربائي.

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بفرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الحماية إيموبليزر ضد السرقات، زجاج كهربائي، وسائد هوائية، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة.

ترتكز السيارة إم جي ZS على جنوط رياضية، وقاعدة عجلات بطول 2585 مم، ونسبة طول كلي تقدر بـ 4314 مم، و1809 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1624 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تبلغ 495 لتر.