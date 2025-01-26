سعر خيالي لسيارة ماكلارين سينا .. على الرغم من تحطمها

تقدم ماكلارين العالمية نخبة عالية الأداء من سياراتها في مختلف الأسواق العالمية، ومنها النسخة سينا الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، واستطاعت هذه السيارة أن تخطف الأنظار بعد عرضها في أحد المزادت على الرغم من تعرضها إلى احد الحوادث.

ماكلارين سينا

وظهرت السيارة ماكلارين سينا للبيع عبر احد المواقع العالميةالخاصة بالمزادات، بسعر يبلغ 432,000 دولار أمريكي، وهو رقم كبير للغاية يزيد عن قرينتها الخارقة 750S والتي يبلغ سعرها 318,085 دولار أمريكي، الأمر الذي جعل الكثير يتسال حول هذا السعر الضخم، ولكن يدو الموضوع مناسب حيث يتم تصنيع 500 نسخة من تلك الأيقونة حول العالم، بالاضافة إلى تناقص إنتاج تلك الأيقونة.

ماكلارين سينا

القدرات الفنية للسيارة ماكلارين سينا

تعتمد السيارة ماكلارين سينا على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 789 حصانا أو800 حصانا أوروبي بتحديد PS، مع توين تيربو، ويصل العزم الاقصى للدوران إلى 800 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء دبل كليتش 7 غيار.

ماكلارين سينا

تسارع السيارة ماكلارين سينا

يمكن للسيارة ماكلارين سينا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 340 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية، و17.5 ثانية للتسارع من 0 لـ 300 كم/ساعة، وتستغرق السيارة حوالي 2.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع إمكانية قطع مسافة الربع ميل في 9.9 ثانية.