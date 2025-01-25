كاديلاك تكشف النقاب عن أسرع سيارة رياضية في تاريخها.. صور

تواصل كاديلاك عملاقة تصنيع السيارات الأمريكية، من تألقها في هذا المجال، بعد الكشف عن أحدث إصداراتها وهي النسخة صاحبة اللقب لايريك V، من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام بتكنولوجيا كهربائية الأداء.

ويبدو أن كاديلاك أرادت أن تبهر محبي عالم السيارات مجددًا، بعد أن خضعت النسخة الجديدة إلى قدرات فنية عالية الأداء، جعلتها السيارة الرياضية الأسرع في تاريخ العلامة العريقة، بإطلالة موديلات 2026 الجديدة.

كاديلاك لايريك V

تسارع مذهل لسيارة كاديلاك لايريك V

تفوقت السيارة كاديلاك لايريك V على النسخة CT5-V الشهيرة، والتي تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية، حيث تتمكن النسخة صاحبة هذا الموضوع من تحطيم هذا الرقم بفارق بسيط، بعد إمكانية الانطلاق من نفس النقطة والتسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 3.3 ثانية فقط.

القدرات الفنية للسيارة كاديلاك لايريك V

دعمت السيارة كاديلاك لايريك V بمحركين كهربائيين يضخوا قوة إجمالية قدرها 624 حصانا، و880 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 102 كيلووات/ساعة، يحقق مدى للسير يبلغ 459 كيلومتر للشحنة الواحدة، وتحتاج السيارة 10 دقائق لشحن يكفي مسافة 121 كيلومتر، حيث تعتمد على تقنية الشاحن السريع.

كاديلاك لايريك V

أبرز تجهيزات السيارة كاديلاك لايريك V

تضم السيارة كاديلاك لايريك V مجموعة من التجهيزات تتضمن، شقف بانوراما، شاشة كبيرة الحجم يصل قياسها إلى 33 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ناقل سرعات بتحكم دائري، فرامل يد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مكيف هواء أوتوماتيكي.

كاديلاك لايريك V

سعر السيارة كاديلاك لايريك V

تقدم السيارة كاديلاك لايريك V في ربيع العام الجاري ضمن موديلات 2026، وبسعر يبدأ من 80 ألف دولار أمريكي.