اركب شيري تيجو 3 الرياضية "كسر زيرو" بأرخص سعر

تعد السيارة شيري تيجو 3 واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري، والتي طرحها الصانع الصيني ضمن عائلة الـ SUV، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.

وظهرت السيارة شيري تيجو 3 في السوق المصري للسيارات المستعملة، موديل 2024، بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 3000 كيلومتر، بسعر يبلغ 820 ألف جنيه.

شيري تيجو 3

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بأهمية الفحص الفني الشامل قبل إتمام عملية الشراء، بالاضافة إلى مراجعة أسعار السيارة في السوق المصري.

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الدوران، وناقل سرعات CVT بقدرات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3

تصل السيارة شيري تيجو 3 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.1 لترًا، عندما تخوض مسافات تقدر بحوالي 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة شيري تيجو 3

تضم السيارة شيري تيجو 3 مجموعة من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كاميرا، فتحة سقف كهربائية، وكذلك للمرايات الجانبية، مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.

شيري تيجو 3

زودت السيارة شيري تيجو 3 بوسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، قفل مركزي، نوافذ كهربائية، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.