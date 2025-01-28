ماذا تقدم بيجو ترافلر 2025 العائلية.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تواصل بيجو الفرنسية رائدة صناعة السيارات، من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح النسخة العائلية من السيارة ترافلر موديل 2025، والتي تقدم لإطلالة خارجية عصرية مع تصميم الفان.

تجهيزات وتصميم السيارة بيجو ترافلر 2025

تأتي السيارة بيجو ترافلر 2025 بعدد من التجهيزات منها، إضاءة نهارية مع مصابيح زينون، خاصية التعديل كهربائياً في المرآة الجانبية، إمكانية فتح الأبواب الجانبية كهربائيًا، وتحكم كهربائي أيضا للمقاعد الداخلية، وإمكانية الطي للحصول على مساحة أكبر.

بيجو ترافلر 2025

تضم السيارة بيجو ترافلر 2025 منافذ USB، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ودعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات طراز HIFI، شاشة اخرى 8 بوصة، مكيف هواء أوتوماتكي.

بيجو ترافلر 2025

ترتكز السيارة بيجو ترافلر 2025 على جنوط 17 بوصة، وقاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 3.275 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 5.309 مم، وعرض إجمالي يبلغ 1.920 مم، بينما يصل إرتفاع السيارة إلى 1.948 مم.

بيجو ترافلر 2025

القدرات الفنية للسيارة بيجو ترافلر 2025

تعتمد السيارة بيجو ترافلر 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، تيربو ديزل، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا عند 4000 دورة في الدقيقة، و370 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات أوتوماتيكي 8 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار السيارة بيجو ترافلر 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة بيجو ترافلر 2025 في السوق السعودي بسعر 141,000 ريال.