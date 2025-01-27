أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات أوروبية مستعملة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.. كيا سبورتاج "هاي لاين" كسر زيرو.. أرخص سيارة رياضية "صينية"

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأرخصها سعرًا، بالاضافة إلى أخبار تتعلق بسيارات “كسر الزيرو”، وأفضل 5 سيارات أوروبية في سوق المستعمل لا تتخطى 500 ألف جنيه.

أرخص سيارة من MG موديل 2025 .. بحالة الزيرو

تعتبر السيارة ZS هي أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر، واستطاعت هذه النسخة أن تحظى بشعبية كبير منذ إنطلاق الجيل الأول عام 2019، وذلك وسط فئات الكروس أوفر ذات المظهر الرياضي.

اركب كيا سبورتاج "هاي لاين" كسر زيرو .. بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا وعربيًا، وذلك عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، واستطاعت هذه النسخة أن تحظى بشعبية كبيرة باختلاف الأجيال المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

أقل من 760 ألف جنيه .. سيارة ألمانية هاتشباك TOP LINE

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، بالاضافة إلى تنوع عناصر التصميم بين الرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان، وفئة الهاتشباك المعروفة.

أسعار ومواصفات مرسيدس GLE 450 في السوق السعودي

تواصل نجمة مرسيدس الألمانية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد طرح النسخة الرياضية مرسيدس GLE 450، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الفاخرة، بأسعار تبدأ من 445 ألف ريال، حتى 460 ألف ريال سعودي للنسخة الكوبيه.

أفضل 5 سيارات أوروبية مستعملة بسعر لا يتجاوز 500 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية الخاصة بالمحرك وقدرات التسارع، بالإضافة إلى التقنيات الأخرى وعناصر التصميم بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، إلى جانب نقطة مهمة وهي بلد المنشأ منها السيارات الأوروبية.