قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 30 يناير 2025
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
فتح تعزي حماس في استشهاد محمد الضيف
المنافسة بدأت .. أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية "مجمعة" في مصر
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات
قرار عاجل بشأن وفاة أسرة كاملة في حادث بالصف
مفاجآت.. يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري
إحالة صانع محتوى شهير تعدى على طالبة بمدرسة شهيرة بالتجمع إلى المحاكمة.. خاص
صفقة انتقال حر.. تعرف على مدة عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي
كبير صناع السجاد اليدوي بالفيوم: نوفر فرص عمل بدون تكليف الدولة جنيها واحدا
أردوغان لـ الشرع: نقف بجانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المنافسة بدأت .. أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية "مجمعة" في مصر

أرخص السيارات المجمعة محليًا
أرخص السيارات المجمعة محليًا
صبري طلبه
×

يضم السوق المصري مجموعة من سيارات الفئة الاقتصادية، من أبرزها النسخة نيسان صني، وبي واي دي f3، بالاضافة إلى شيري اريزو 5، واشتعلت المنافسة وسط تلك الفئة بعد طرح النسخة شيفروليه أوبترا وجيلي امجراند المجمعة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية المجمعة محليًا في مصر

نيسان صني

1 - نيسان صني

 

تضم نيسان صني محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة نيسان صني موديل 2025 من 695,000 جنيه وصولاً إلى 795,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

2 - شيفروليه أوبترا

 

زودت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيك CVT، وبتقنية الدفع الأمامي.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 من 724,900 جنيه إلى 749,900 جنيه.

جيلي امجراند

3 - جيلي امجراند

 

تقدم السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانا و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

يتراوح سعر السيارة جيلي امجراند موديل 2025 بين 850,000 جنيه و 970,000 جنيه.

بي واي دي f3

4 - بي واي دي f3

 

تعتمد السيارة بي واي دي f3 على محرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 108 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال واخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة بي واي دي f3 موديل 2025 نحو 650,000 جنيه للفئة الأولى، و 730,000 جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك.

شيري اريزو 5

5 - شيري اريزو 5

 

تستمد السيارة شيري اريزو 5 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وطرحت السيارة بناقل سرعات 5 غيار مانيوال، أو أوتوماتيكي الاداء CVT.

تبدأ أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 من 665,000 جنيه إلى 745,000 جنيه.

أسعار السيارات أخبار السيارات أرخص السيارات أرخص السيارات المجمعة سيارات مجمعة محليًا بأقل سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

أمح الدولي

حقيقة وفاة المشجع الأهلاوي أمح الدولي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة .. ترقبوها خلال ساعات

ترشيحاتنا

السيارة كيا شوما

أرخص سيارة "أوتوماتيك" من كيا .. بحالة فبريكا | سوق المستعمل

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحى خارق يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر.. وفيفو تغزو الأسواق بـ Vivo V50 إليك مواصفاته

بالصور

على شاشات المتحدة.. شاهد بوستر مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في رمضان

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بـ 3 كلمات .. أول تعليق من بن شرقي في ظهوره الأول مع الأهلي؟

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

شاهد أول ظهور لـ أشرف بن شرقي بتيشرت الأهلي.. صورة

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

انهيار منزلين دون وقوع خسائر بشرية بأسيوط

انهيار منزلين بأسيوط
انهيار منزلين بأسيوط
انهيار منزلين بأسيوط

فيديو

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

شديد البرودة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد