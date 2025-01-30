المنافسة بدأت .. أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية "مجمعة" في مصر

يضم السوق المصري مجموعة من سيارات الفئة الاقتصادية، من أبرزها النسخة نيسان صني، وبي واي دي f3، بالاضافة إلى شيري اريزو 5، واشتعلت المنافسة وسط تلك الفئة بعد طرح النسخة شيفروليه أوبترا وجيلي امجراند المجمعة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية المجمعة محليًا في مصر

نيسان صني

1 - نيسان صني

تضم نيسان صني محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة نيسان صني موديل 2025 من 695,000 جنيه وصولاً إلى 795,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

2 - شيفروليه أوبترا

زودت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيك CVT، وبتقنية الدفع الأمامي.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 من 724,900 جنيه إلى 749,900 جنيه.

جيلي امجراند

3 - جيلي امجراند

تقدم السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانا و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

يتراوح سعر السيارة جيلي امجراند موديل 2025 بين 850,000 جنيه و 970,000 جنيه.

بي واي دي f3

4 - بي واي دي f3

تعتمد السيارة بي واي دي f3 على محرك سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 108 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال واخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة بي واي دي f3 موديل 2025 نحو 650,000 جنيه للفئة الأولى، و 730,000 جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك.

شيري اريزو 5

5 - شيري اريزو 5

تستمد السيارة شيري اريزو 5 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وطرحت السيارة بناقل سرعات 5 غيار مانيوال، أو أوتوماتيكي الاداء CVT.