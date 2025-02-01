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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر .. شيري تيجو 7 برو «كسر زيرو» الفئة الأولى

شيري تيجو 7 برو
شيري تيجو 7 برو
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تعتبر السيارة شيري تيجو 7 برو واحدة من أبرز السيارات الصينية التي قدمت في مصر، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وطرحت السيارة محليًا عبر فئتين الأولى كمفورت والثانية لاكجري عالية التجهيزات.

ورصدت السيارة شيري تيجو 7 برو في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024، مع الانتماء للفئة الأولى كمفورت، وننصح دومًا بأهمية الفحص الفني قبل إتمام عملية الشراء ومتابعة متوسط أسعار السيارة.

شيري تيجو 7 برو

ماذا تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو ؟ 

 

تستمد سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 برو

زودت السيارة شيري تيجو 7 برو بجنوط رياضية، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات مظهر عصري، بالإضافة إلى مصابيح LED، وأخرى للضباب، ومرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، وحساسات حركة خلفية.

شيري تيجو 7 برو

تضم السيارة شيري تيجو 7 برو نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، وإنذار مانع للسرقة، نوافذ كهربائية، مثبت للسرعة.

شيري تيجو 7 برو

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو مرتكزة على قاعدة عجلات طولها 2670 مم، وطول كلي يبلغ 4500 مم، و1842 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1746 مم، بالإضافة إلى 475 لترًا لمساحة التخزين الخلفية.

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