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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 88 ألف ريال .. أرخص سيارة بيجو 2025 في السعودية

بيجو 208 موديل 2025
بيجو 208 موديل 2025
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تعزز بيجو الفرنسية من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد طرح السيارة 208 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، والتي تعد من أرخص سيارات الأسد الفرنسي المقدمة في السعودية ضمن موديلات 2025.

القدرات الفنية للسيارة بيجو 208 موديل 2025

تقدم فئة GT بمحرك بنزين تيربو، سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار مع تقنية الدفع الأمامي FWD.

بيجو 208 موديل 2025

وطرحت بيجو سياراتها 208 بمحرك كهربائي للفئة e- Allure، القادر على إنتاج 136 حصانا و260 نيوتن متر من عزم الدوران، مع بطارية سعة 50 كيلوواط/ ساعة، ومدى للسير 300 كيلومتر، وتستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية.

بيجو 208 موديل 2025

تصميم السيارة بيجو 208 موديل 2025

تضم السيارة بيجو 208 موديل 2025 مصابيح أمامية LED، شبك أمامي مطلي بالكروم، وجنوط من الألومنيوم يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.540 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.055 مم، و1.960 مم للعرض، بينما يصل إرتفاع السيارة إلى 1.430 مم.

بيجو 208 موديل 2025

تجهيزات السيارة بيجو 208 موديل 2025 

تحتوي السيارة بيجو 208 موديل 2025 على حزمة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس قياس 7 أو 10 بوصة، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، بلوتوث، كاميرا للرؤية الخلفية، مستشعرات حركة، نظام مكابح ABS وEBD، فرامل كهربائية، مثبت سرعة، نظام تنبيه السائق.

بيجو 208 موديل 2025

أسعار السيارة بيجو 208 موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة بيجو 208 موديل 2025 في السوق السعودي من 88,000 ريال للفئة GT، بينما يصل سعر فئة e-208 Allure إلى 149,000 ريال سعودي.

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