سيارة فرنسية من رينو أقل من 100 ألف جنيه .. سوق المستعمل

تمكن رينو الفرنسية من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق العالمي والمحلي، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الموديلات، وعناصر التصميم الداخلية والخارجية.

ويضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من سيارات رينو الفرنسية، منها النسخة رينبو، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، واشتهرت السيارة بمساحتها الداخلية الرحبة، إضافة إلى سرعها المناسب مقارنة بموديلات اخرى.

رينو رينبو

سعر السيارة رينو رينبو موديل 1997

ظهرت السيارة رينو رينبو موديل 1997 في سوق السيارات المستعملة بسعر 95 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل، وبحالة فنية جيدة، ولكن ننصح دومًا بأهمية الفحص الفني قبل اتمام عملية الشراء، مع متابعة متوسط الاسعار داخل السوق.

القدرات الفنية للسيارة رينو رينبو

تعتمد السيارة رينو رينبو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، بقوة تتراوح بين 60 و72 حصانا، و94 إلى 105 من العزم الاقصى للدوران حسب الفئة، مع ناقل سرعات يدوي مكون من 5 نقلات، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو رينبو

تصميم وتجهيزات السيارة رينو رينبو

تأتي السيارة رينو رينبو بنسبة طول كلي بلغت 3.975 مم، و1.680 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.410 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.510 مم.

وترتكز السيارة رينو رينبو على اطارات 13 أو 14 بوصة، مع مفهوم خماسي الأبواب، بعد حساب مساحة التخزين الخلفية، وتضم السيارة مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، مع وجود مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي.