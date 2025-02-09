مواصفات بيستون B70S موديل 2025 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بيستون B70S موديل 2025، وتنتمي B70S لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

بيستون B70S موديل 2025

- أبعاد بيستون B70S موديل 2025

بيستون B70S موديل 2025

تأتى سيارة بيستون B70S موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- وسائل الأمان بـ بيستون B70S موديل 2025

بيستون B70S موديل 2025

زودت سيارة بيستون B70S موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وحساسات اماميه للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP .

- محرك بيستون B70S موديل 2025

بيستون B70S موديل 2025

تستمد سيارة بيستون B70S موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 258 نيوتن/متر، وبها قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

- مواصفات بيستون B70S موديل 2025

بيستون B70S موديل 2025

تمتلك سيارة بيستون B70S موديل 2025 الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وبها سبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها باور ستيرنج، وتكييف، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

- سعر بيستون B70S موديل 2025

بيستون B70S موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بيستون B70S موديل 2025 تباع بسعر مليون و 355 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70S موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .