أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4565 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3995 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3424 جنيها للجرام.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.34 جنيه للبيع و 50.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.14 جنيه للبيع، و 52.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.34 جنيه للبيع، 62.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.42 جنيه للبيع، 13.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.15 جنيه للبيع، و 162.76 جنيه للشراء.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقال “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع وجود فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على محافظات ومدن الساحل الشمالي والمحافظات الأولى من الوجه البحري.



وتابع أن فرص الأمطار تقل تدريجيًا كلما اتجهت إلى الداخل، لتصل فرص الأمطار إلى خفيفة وغير مؤثرة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

ونوه بأن اليوم متوقع وجود انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس بمعدل من درجة لـ درجتين، لتسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ما بين الـ 16 والـ 17 درجة مئوية.

وحذر من انخفاض سريع في درجات الحرارة بمجرد غياب أشعة الشمس، حيث يسود طقس شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية.