هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟

في فصل الشتاء يجد الكثير صعوبة عند الوضوء فهناك من لا يتحمل الوضوء بالماء البارد لأن جسمه ضعيف فيمسح على الكُم بدلاً من الذراع وكذلك يمسح على الشراب فهل هذا يجوز؟، دار الإفتاء المصرية أجابت عن هذا السؤال موضحة: أنه لا يجوز ذلك، فلابد من غسل الذراع.

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أشار إلى أن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.

اقرأ أيضًا:

المسح على الشراب لبرودة الجو

وعن حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.

حل بسيط لمسح الرأس حالة وضوء المرأة خارج المنزل

وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.