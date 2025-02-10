قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عودة المدارس.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 فبراير 2025
وصلت 350 ألف جنيه.. مزايدة على لوحة سيارة تحمل أحرف "أسد"
فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بأسوان
النحس وراهم.. 3 أبراج تواجه صعوبات في الأيام القادمة
أقل من 10 درجات.. هيئة الأرصاد تحذر من الطقس في هذه المناطق
وصول غواصة أمريكية نووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية
إسرائيل تفكر بطرح مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في اتفاق غزة
تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025
المستشار الألماني: خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة "فضيحة"
حدث ليلا| تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025.. ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.. وكولر يجهز علي معلول لمباراة الزمالك
استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
لخلافات سابقة..ضبط شاب انهي حياة زميله بالرصاص في المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟

الوضوء
الوضوء

في فصل الشتاء يجد الكثير صعوبة عند الوضوء فهناك من لا يتحمل الوضوء بالماء البارد لأن جسمه ضعيف فيمسح على الكُم بدلاً من الذراع وكذلك يمسح على الشراب فهل هذا يجوز؟، دار الإفتاء المصرية أجابت عن هذا السؤال موضحة: أنه لا يجوز ذلك، فلابد من غسل الذراع.

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أشار إلى أن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.

اقرأ أيضًا:

 

المسح على الشراب لبرودة الجو

وعن حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.

حل بسيط لمسح الرأس حالة وضوء المرأة خارج المنزل

وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.

حل بسيط لمسح الرأس حالة وضوء المرأة خارج المنزل المسح على الشراب لبرودة الجو المسح على الكُم لبرودة الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟.. اتبع هذه الخطوات

تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد من الريموت.. اتبع هذه الخطوات

دولار امريكي

أخر تحديث .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

تعليم الفتيات

هل طلب العلم للمرأة فرض عين أم كفاية؟.. أمينة الفتوى تحسم الجدل

الحج

أمين الفتوى: السفر للحج أو العمرة بفيزا عمل غير جائز شرعا

الصيام

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان

فيديو

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد