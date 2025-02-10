أحمد مبارك: هناك تنسيق بين تنظيم الإخوان والصهيونية ويحركهما الموساد

قال الإعلامي أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إننا أصبح لدينا جيل جديد يدافع عن الدولة ويكشف الحقائق أمام العالم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "آخر من يتحرك في الحرب الحديثة هي الجيوش والسوشيال ميديا تتحكم في كل شيء".

وأشار: "إحدى القنوات الإرهابية تنشر شائعة ثم يتم تداولها بين المواقع التابعة لها"، موضحا: "عشرات الدعاية الكاذبة يتم إطلاقها ضد دور مصر بشأن تهجير الفلسطينيين".

وأوضح أن هناك تنسيق بين تنظيم الإخوان الإرهابي والصهيونية ويحركهم الموساد، مشيرا إلى أن حروب الجيل الرابع تتضمن استخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.