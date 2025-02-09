نجاة عامل وابنه من انفجار انبوبة اثناء تعبئتها بالغاز في البدرشين

أنقذت العناية الإلهية عاملا وابنه من الموت المحقق بعد انفجار اسطوانة غاز داخل عقار في مدينة البدرشين أثناء تعبئة الأب الأسطوانة بالغاز .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل منزل بمدينة البدرشين، تم اخطار ادارة الحماية المدنية بالجيزة وتم الدفع بسيارات الاطفاء لإخماد النيران.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق دون اصابات بشرية او خسائر في الارواح وقبل امتداده لباقي العقار والمنازل المجاورة.

وأشارت التحريات إلى أن مالك الشقة يقوم لتعبئة اسطوانات الغاز داخل منزله بمعاونة ابنه وأثناء تعبئة إحدى الأسطوانات انفجرت محدثة صوت قوي اثار فزع اهالي البلدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.