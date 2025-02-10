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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: التهجير القسري تهديد خطير.. والموقف العربي إنذار لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم

أكد مبارك آل عاتي، الكاتب والباحث السياسي، أن قضية التهجير القسري تمثل تهديدًا خطيرًا للمنطقة العربية والدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف السعودي-المصري-الأردني بمثابة إنذار واضح لإسرائيل ضد هذه المخططات.

وأوضح آل عاتي، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية آية لطفي، أن القمة العربية المرتقبة في مصر نهاية الشهر الجاري تُعد محطة مهمة لإعادة توحيد الصف العربي وتوجيه الجهود ضد المخططات الإسرائيلية، مشددًا على أن المنطقة ستعود إلى نقطة الصفر حال استمرار الطرح الإسرائيلي الأمريكي بشأن التهجير.

وأشار الباحث السياسي إلى أن المقترح الإسرائيلي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية، ويكشف عن نوايا خطيرة لإشعال الفوضى في الشرق الأوسط.

وأكد آل عاتي أن الدول العربية قادرة على رص الصفوف لمواجهة هذه المخططات، ولن تكون طرفًا في الجرائم الواقعة في غزة، مضيفًا: "لا يمكن أن ننسى الوضع الإنساني الصعب الذي تسببت فيه المجازر الإسرائيلية".

غزة الاحتلال التهجير

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