أكدت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، ارتقاء 49 شهيدا في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بينهم 25 في جنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وأشارت، إلى أنّ الاحتلال أجبر 3200 عائلة فلسطينية تشمل 20 ألف مواطن على النزوح من المخيم مما زاد معاناة السكان، موضحةً، أنّ المخيم يعاني انقطاعا تاما للمياه والكهرباء ونقصا حادا في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال.



وأعلنت، توقف المدارس والخدمات الصحية وتعرض نحو 180 منزلا ومنشأة لأضرار متفاوتة بين تدمير كلي وجزئي، لافتةً، إلى أنّ 4 مستشفيات تواجه أزمة حادة بعدم توفر المياه مما يزيد صعوبة تقديم الخدمات الصحية.



وأوضحت، أنّ 35% من سكان المدينة يعانون عدم توفر المياه مما يفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرةً، إلى أنّ الاحتلال اعتقل 120 شخصا في جنين ومخيمها وأجرى عمليات تحقيق ميداني بحق عشرات الفلسطينيين.