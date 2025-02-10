روسيا: أي حل للصراع في أوكرانيا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة الحديثة جعل واشنطن طرفا في الصراع.

وأضاف أن أي حل للصراع في أوكرانيا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية والاعتراف بالواقع على الأرض.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن فريق ترامب أبدى استعداده لاستئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة.



وتابع نائب وزير الخارجية الروسي أن لا جداول متفقا عليها للاتصالات بين بوتين وترامب في الوقت الراهن لكن مع اتضاح الموقف ربما سيكون هناك اتفاقات.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا والولايات المتحدة لديهما اتصالات محددة عبر وزارتي خارجية البلدين.





