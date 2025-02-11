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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: استياء داخل الزمالك من انفراد حسين لبيب بالقرارات

حسين لبيب
حسين لبيب
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء شديدة داخل نادي الزمالك من حسين لبيب رئيس النادي، وهناك حالة تفكك واضحة داخل المجلس الأبيض، وأصبحت هناك عدة (أحزاب) داخل المجلس، واللوم أصبح تجاه لبيب بسبب قيامه باتخاذ بعض القرارات الفردية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "كان هناك اجتماعا بين أعضاء المجلس بصفة ودية، وأبلغهم حسين لبيب بأنه اختار أحد الأشخاص لرئاسة المنظومة الاعلامية".

وتابع: "فوجئ جميع الأعضاء بالأسم، وكلهم رفضوا الأسم بشدة، وتمت إدانة تصرف رئيس النادي الذي يتخذ قرارات فردية دون الرجوع لأعضاء المجلس".

وأضاف: "هناك حالة استياء من أعضاء المجلس، من فكرة قيام حسين لبيب، بالاتفاق مع بعض أعضاء اللجنة الفنية أو عائلة العدل، الأعضاء ليس لديهم أزمة معهم، ولكنهم يريدون أن يفهموا لماذا يقوم عائلة العدل بالحديث عن نادي الزمالك، فهل ساهموا في شئ؟!، النادي حصل على قرض مالي لحل المشكلة؟، فهل هم يريدون الحصول على (اللقطة)؟!، وهو أمر ضايق أعضاء المجلس من حسين لبيب".

وتابع: "أحد أعضاء المجلس رد قائلا (طيب ما نروح نجيب الالتراس ما هما زمالكاوية)؟، هي معلومات مؤكدة حتى لو خرج البعض للنفي".

الزمالك حسين لبيب أحزاب أمير هشام الالتراس

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