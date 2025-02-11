طريقة تحضير بودرة السوبيا في رمضان

تعد السوبيا من المشروبات الرمضانية التى تمتلك مذاقا شهيا يجعلها الأكثر انتشارا واستخداما طوال شهر رمضان، لذا نقدم لك على طريقة الشيف سالى فؤاد طريقة عمل بودرة السوبيا فى البيت بنفسك.

طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت ..

(المقادير)

كوب من السكر البودر

كوب من لبن البودر

كوب من كريم شانتيه بودر

كوب من دقيق الأرز

فانيليا بودر

ملعقة كبيرة من رائحة جوز الهند

طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت..

يتم خلط كل المكونات في وعاء بشكل جيد و متجانس

وتوضع بودرة السوبيا في برطمان زجاجي لحين الإستخدام

وعند الرغبة في تحضير السوبيا نقوم بأخذ ملعقتين من بودرة السوبيا مقابل كل لتر من الحليب البارد و نضعها في الخلاط الكهربائي و تصبح بعدها جاهزة للتقديم