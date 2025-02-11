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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. هاتف جديد من ريلمي سيقلب الموازين

هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition
هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition
لمياء الياسين

من المقرر إطلاق هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition قريبًا. ولكن قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، شاركت الشركة مقاطع تشويقية كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية. لذا إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

هاتف Realme GT 7 Pro
 

شاركت العلامة التجارية الصينية ملصقات صور تشويقية مختلفة تعرض مرة أخرى الهاتف الذكي المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite و شريحة SoC المحمولة الرائدة من Qualcomm والتي تعمل على تشغيل هواتف الجيل التالي المتميزة ومن المتوقع أن يكون هاتف  Realme GT 7 Pro هو الهاتف الأرخص الذي يتميز بهذا المعالج.

 سيتم أيضًا إقران Snapdragon 8 Elite على هذه الشريحة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت.


Realme GT 7 Pro Racing Edition

أكدت الشركة أن Realme GT 7 Pro سيحتوي على شاشة منحنية رباعية توفر سطوعًا مذهلاً يبلغ 6000 شمعة مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2600 هرتز. ومن المرجح أن يحتوي على نفس شاشة OLED مقاس 6.78 بوصة 8T LTPO مثل Realme GT 7 Pro العادي. 

سيتوفر إصدار Racing Edition باللون  أزرق غامق مستوحى من Neptune  ويبدو المظهر العام للهاتف وكأنه نسخة معدلة قليلاً من Realme GT 7 Pro. في حين أن الطراز الحالي يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، فإن متغير Racing Edition يأتي بإعداد كاميرا مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. قد تعمل بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز، والذي يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.

ذاكرة وصول عشوائي بطارية كبيرة الشحن السريع السلكي شاشة منحنية رباعية هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition

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