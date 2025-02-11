بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. هاتف جديد من ريلمي سيقلب الموازين

من المقرر إطلاق هاتف Realme GT 7 Pro Racing Edition قريبًا. ولكن قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، شاركت الشركة مقاطع تشويقية كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية. لذا إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

هاتف Realme GT 7 Pro



شاركت العلامة التجارية الصينية ملصقات صور تشويقية مختلفة تعرض مرة أخرى الهاتف الذكي المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite و شريحة SoC المحمولة الرائدة من Qualcomm والتي تعمل على تشغيل هواتف الجيل التالي المتميزة ومن المتوقع أن يكون هاتف Realme GT 7 Pro هو الهاتف الأرخص الذي يتميز بهذا المعالج.

سيتم أيضًا إقران Snapdragon 8 Elite على هذه الشريحة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت.



Realme GT 7 Pro Racing Edition

أكدت الشركة أن Realme GT 7 Pro سيحتوي على شاشة منحنية رباعية توفر سطوعًا مذهلاً يبلغ 6000 شمعة مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2600 هرتز. ومن المرجح أن يحتوي على نفس شاشة OLED مقاس 6.78 بوصة 8T LTPO مثل Realme GT 7 Pro العادي.

سيتوفر إصدار Racing Edition باللون أزرق غامق مستوحى من Neptune ويبدو المظهر العام للهاتف وكأنه نسخة معدلة قليلاً من Realme GT 7 Pro. في حين أن الطراز الحالي يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، فإن متغير Racing Edition يأتي بإعداد كاميرا مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. قد تعمل بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز، والذي يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.