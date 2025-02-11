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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس NX 350 موديل 2025 بالسعودية

لكزس NX 350 موديل 2025
لكزس NX 350 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX 350 موديل 2025، وتنتمي  NX 350 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

لكزس NX 350 موديل 2025

- أبعاد لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تأتى سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 بطول 4660 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات 2690 مم.

- مواصفات لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

زودت سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، وبها وسائد هوائية متعددة لحماية السائق والركاب، وبها نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM)، ونظام المساعدة في البقاء على المسار (LKA)، وبها مثبت سرعة متكيف مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، وبها مقاعد جلدية فاخرة، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع خاصية الذاكرة، وبها نظام تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.8 بوصة تعمل باللمس، وبها نظام صوتي عالي الجودة، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

لكزس NX 350 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 بها مساحة رحبة للركاب في الأمام والخلف، وتظهر بتصميم داخلي أنيق مع مواد ذات جودة عالية، وبها مصابيح أمامية LED ثلاثية الشعاع، وبها شبك أمامي مغزلي كبير، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وبها مساحة تخزين خلفية مناسبة لاحتياجات العائلة، وبها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة السعة عند الحاجة، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 500 لتر .

- محرك لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

تستمد سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 275 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

- أسعار لكزس NX 350 موديل 2025

لكزس NX 350 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بسعر 215 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بسعر 256 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بسعر 258 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بسعر 221 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس NX 350 موديل 2025 تباع بسعر 270 ألف ريال سعودي .

لكزس NX 350 السيارات الـ SUV الرياضية لكزس NX 350 موديل 2025 أبعاد لكزس NX 350 موديل 2025 مواصفات لكزس NX 350 موديل 2025 محرك لكزس NX 350 موديل 2025 أسعار لكزس NX 350 موديل 2025

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