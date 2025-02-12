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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه في مصر

سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بمصر
سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بمصر
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري ، علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ما جعل هناك إقبال كبير على شرائها ومن ضمن تلك السيارات: نيسان صني، وفيات سيينا، وتويوتا كورولا، وجيلي امجراند 7، وشيفروليه لانوس .

- نيسان صني موديل 1998

نيسان صني موديل 1998

تحصل سيارة نيسان صني موديل 1998 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات سيينا موديل 2001

فيات سيينا موديل 2001

تمكنت سيارة فيات سيينا موديل 2001 من قطع مسافة 223 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيويال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة فيات سيينا موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- تويوتا كورولا موديل 1998

تويوتا كورولا موديل 1998

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 355 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- جيلي امجراند 7 موديل 2013

جيلي امجراند 7 موديل 2013

تباع سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 240 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2013 في سوق السيارات المصري 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- شيفروليه لانوس موديل 2009

شيفروليه لانوس موديل 2009

تستمد سيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وقطعت مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني تويوتا كورولا جيلي امجراند 7 شيفروليه لانوس طرازات السيارات سوق السيارات المصري

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