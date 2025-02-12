فرنسا تسمح للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح لزيارة بلدهم والعودة مجدداً

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، إمكانية حصول اللاجئين السوريين في فرنسا استثنائياً، على تصاريح لزيارة بلدهم والعودة مجدداً، دون أن يفقدوا حق اللجوء.

وفي بيان لها؛ ذكرت الداخلية الفرنسية إن الإطار الجديد في سوريا قد يبرر تضمين الدوافع الإنسانية ضرورة القيام بعودة استكشافية للتواصل مجدداً مع أفراد من عائلاتهم أو تفقد ممتلكات تركوها هناك.

وقالت الداخلية الفرنسية : "هذه الزيارات في هذه الحالة تتم بموجب تصريح صادر خصيصاً للرحلة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر".

وتابعت : ويمكن تقديم طلب للحصول على تصريح من الإدارة المحلية لمكان السكن مع توفير الوثائق المفيدة لتقييم الحالة المطروحة.

وذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية"، أن الاستثناء لن يشمل الدوافع السياحية والتجارية والمهنية.

ويتمتع نحو 45 ألف سوري بوضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية.

وكان تجمع "حرية التحرك، حق العودة"، وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منتصف الشهر الماضي، دعا فيها إلى السماح للسوريين بالعودة مؤقتاً إلى بلدهم للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط بشار الأسد، من دون أن يخسر اللاجئون حقوقهم في فرنسا.