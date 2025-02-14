قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء أردنيون: القمة العربية التي دعت لها مصر رسالة للعالم بوحدة الصف العربي ضد التهجير
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
شريف رمزي: السوشيال ميديا فككت الأسرة وبنتحسد لما بننشر صورنا
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو شامة: جهود الوساطة المصرية القطرية نجحت في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار

علم مصر
علم مصر
أسامة علي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ جهود الوساطة المصرية القطرية نجحت في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار.


وأضاف "أبو شامة"، في تصريحاته مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جهود الوساطة لا تحتاج إلى شهادة أو تقييم لنجاحها، فهي مستمرة منذ أكثر من 15 شهرا، ودخلت أكثر جولة من المفاوضات، وبعد أن تم النجاح في الوصول إلى اتفاقية الهدنة مع كل دفعة للإفراج عن محتجزين وأسرى يتم رفع درجة الارتباك والتوتر إلى أقصى مدى لها، وتنجح جهود الوساطة المصرية القطرية في إنقاذ الأمر ونزع فتيل تفكك هذه الاتفاقية أو انهيارها بشكل أو بآخر".


وتابع: "في اللحظة الراهنة، نجحت جهود الوساطة مع حماس في إقناعها بأن تلتزم وتفرج عن الرهائن يوم السبت المقبل قبل الساعة الثانية عشرة كما هو محدد في بنود الاتفاقية، لكن مع الطرف الإسرائيلي مازالت الأخبار متواترة قادمة من تل أبيب لا تؤكد بشكل قاطع نية الالتزام بالدور المطلوب من الطرف الإسرائيلي في هذه الدفعة الجديدة".

توقف القتال


وأوضح: "منذ أن توقف القتال في قطاع غزة، ونحن دخلنا إلى مرحلة أخرى من الحرب هي مرحلة الحرب النفسية، فمع كل أسبوع نتجه إلى تنفيذ بند من بنود هذا الاتفاق نشعر بجو من الترقب والحذر والطرف الإسرائيلي يصعد إلى أقصى مدى في مقابل ما تقوم به حماس لتسليم المحتجزين والرهائن، وكلها أشكال نفسية للضغط على الطرف الآخر في محاولة لكسب الرأي العام الداخلي".

مصر حماس قطر غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%

صورة أرشيفية

النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع

صورة أرشيفية

تيك توك يعود لمتجري تطبيقات أبل وجوجل في أمريكا

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد