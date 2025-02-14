قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يرجح تمديد مهلة "تيك توك".. ويلمح لصفقة مع الصين
الرئاسة الأوكرانية: لا نخطط لإجراء محادثات مع روسيا بمؤتمر ميونيخ
أردوغان: خطة التهجير عبثية وغير مقبولة.. غزة والضفة والقدس ملك للفلسطينيين
آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب اليوم 14-2-2025
مصطفى بكرى: مصر قيادة وجيش وشعب يواجهون مخطط التهجير.. 145 عضوا بالكونجرس يوقعون رسالة لـ ترامب للتراجع عن تصريحاته بالسيطرة على غزة| أخبار التوك شو
هذه أفضل العبادات في ليلة النصف من شعبان
وكيل بيسيرو: مدة تعاقد المدرب مع الزمالك عام ونصف.. والبرتغالي سعيد بهذا اللاعب
قمة تجمع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في مؤتمر ميونيخ
كوكب الفن العربي | تكريم عمر خيرت في موسم الرياض
القصة الكاملة لتسريب امتحانات العربي والإنجليزي في تعليم طما
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان.. اغتنموا 3 نفحات ربانية تنزل من السماء في ليلة الغفران
لبنان .. إعادة جدولة بعض الرحلات الآتية إلى بيروت مؤقتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي ينشر صورة لرحيل جروس وجهازه

جروس وأمير عزمي
جروس وأمير عزمي
حمزة شعيب

شهد نادي الزمالك تغييرات كبيرة في الجهاز الفني، حيث رحل المدرب السويسري كريستيان جروس وتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو المسؤولية.

وداع جروس:

نشر أمير عزمي مجاهد، المدرب العام للزمالك، صورة تجمع الجهاز الفني السابق مع جروس لحظة مغادرته القاهرة.

وصول بيسيرو:

وصل جوزيه بيسيرو إلى القاهرة لتولي تدريب الزمالك، وسيقود البرتغالي تدريبه الأول للفريق في مواجهة بتروجت، كما سيعقد جلسة مع اللاعبين للتعرف عليهم وتحديد خططه المستقبلية.

وقع بيسيرو عقدًا مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا لمدة ثلاثة أشهر، وسيحصل بيسيرو على راتب قدره 100 ألف دولار.

الزمالك جروس امير عزمي مجاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

ترشيحاتنا

جروس وأمير عزمي

أمير عزمي ينشر صورة لرحيل جروس وجهازه

فريق كرة الماء بنادي الزمالك والجهاز الفني

الزمالك يشارك في بطولة البراعم لكرة الماء بموسم 2024/2025

نيجك جراديشار

شاهد.. كأس العالم للأندية بصحبة السلوفيني جراديشار

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

ليه لازم تشتري العرقسوس في طلبات رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
مسلسل إش إش

تعبان ومش عارف ليه.. إليك أهم الفيتامينات والمعادن المسببة لمشكلات غريبة| لن تتوقعها

فيتامينات
فيتامينات
فيتامينات

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

بوستر مسلسل حسبة عمري

مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تثير التساؤلات في برومو حسبة عمري

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسلات رمضان 2025.. ريهام عبد الغفور تعاني في برومو ظلم المصطبة

واقعة مدرسة الحيسنية

ورد وقبلات في الطابور.. تفاصيل واقعة وكيلة مدرسة وزوجها المدير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد