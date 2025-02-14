أمير عزمي ينشر صورة لرحيل جروس وجهازه

شهد نادي الزمالك تغييرات كبيرة في الجهاز الفني، حيث رحل المدرب السويسري كريستيان جروس وتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو المسؤولية.

وداع جروس:

نشر أمير عزمي مجاهد، المدرب العام للزمالك، صورة تجمع الجهاز الفني السابق مع جروس لحظة مغادرته القاهرة.

وصول بيسيرو:

وصل جوزيه بيسيرو إلى القاهرة لتولي تدريب الزمالك، وسيقود البرتغالي تدريبه الأول للفريق في مواجهة بتروجت، كما سيعقد جلسة مع اللاعبين للتعرف عليهم وتحديد خططه المستقبلية.

وقع بيسيرو عقدًا مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا لمدة ثلاثة أشهر، وسيحصل بيسيرو على راتب قدره 100 ألف دولار.