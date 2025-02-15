المجلس السياسي لحزب الله: منع الطائرة الإيرانية من دخول لبنان إهانة للدولة

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، أن قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إلى لبنان يشكل إهانة للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، محذرًا من التداعيات السلبية لهذا القرار الذي يعكس تدخلًا خارجيًا في الشؤون اللبنانية. وأضاف أن هذا التصرف يتناقض مع السيادة الوطنية ويمس بمقدرات لبنان واستقلالية قراراته.

وشدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله على أن "حزب الله" لن يقبل أن يصبح لبنان في قبضة الأمريكيين والإسرائيليين.

وقال: "لن نسمح أن تظل بلادنا تحت تأثير القوى الأجنبية التي تسعى للهيمنة على قراراتنا وسيادتنا".

وأشار إلى أن المقاومة لن تخضع لأي ضغوطات أو إملاءات خارجية، قائلاً: "إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن المقاومة لن تخضع وستواجه جميع الإملاءات التي تهدف إلى النيل من استقلالية لبنان".

وأكد أن الحزب سيظل يواصل العمل من أجل حماية لبنان وسيادته، مؤكدًا أن المقاومة جزء لا يتجزأ من القرار الوطني اللبناني في مواجهة أي تهديدات.