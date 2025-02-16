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طرق الكشف على شركات السياحة المرخصة لتنفيذ «عُمرة رمضان» .. اعرف سعرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق الكشف على شركات السياحة المرخصة لتنفيذ «عُمرة رمضان» .. اعرف سعرها

عمرة رمضان 2025
عمرة رمضان 2025
محمد الاسكندرانى

يؤرِّق بعض الراغبين في أداء العُمرة، الثقة والمصداقية في الشركات السياحية المُنظمة لـ رحلات عُمرة شهر رمضان .. رغم أنها الجهة المنوطة والقانونية وصاحبة الحق الأصيل في تنفيذ تلك البرامج .


وفى إطار ذلك يعرض “صدى البلد” خطوات الكشف على شركات السياحة القانونية والتي لها حق مزاولة نشاط تنفيذ عُمرة رمضان، وتخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة .

اكشف على شركات السياحة 


وإليكم طرق الكشف والتأكد من شركات السياحة المرخصة لتنفيذ عُمرة رمضان ،على الضغط هنا .،ثم اتبع الخطوات التالية.


عُمرة رمضان 2025


1-الدخول على بوابة العمرة المصرية 
2-الضغط على خانة الشركات المعتمدة 
3-كتابة إسم الشركة المنفذة لـ عمرة رمضان 
4-ظهور نتيجة البحث 


وبتلك الخطوات ستظر نتيجة إذا كانت شركة السياحة حاصلة على ترخيص تنفيذ برامج عُمرة رمضان أم لا ،ومن تلك النقطة تستطيع الكشف على الشركات المتلاعبة والابتعاد عنها.


أسعار عُمرة رمضان 2025 


أسعار عُمرة رمضان 2025 ، تساؤل أُثير مؤخرًا حول الأسعار والبرامج المقدمة وكيفية التقديم عليها للذهاب إلى مناسك العمرة ، دون مواجهة أي صعوبات .


من جانبه قال الدكتور إبراهيم هلال ، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن شركات السياحة تمتلك من الاحترافية العالية في تنفيذ برامج عُمرة رمضان 2025 ، نظرًا لخبراتها الكبيرة في هذا الشأن.


أوضح الدكتور إبراهيم في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن متوسط سعر عُمرة رمضان 2025 تبدأ من 44 ألف جنيه للتسكين الرباعي والخماسي ، و49 ألف جنيه للتسكين الثلاثي، و54 ألف جنيه للتسكين الثنائي .


وأشار عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن هناك ضوابط حاكمة تحكم عملية تنفيذ برامج عُمرة رمضان 2025 بين شركات السياحة والمُعتمرين للحفاظ على حقوق الجميع ، وفي إطار ذلك نجد تسيير كثير من الأمور أثناء تنفيذ العُمرة.
 

شركات السياحة عمرة رمضان عمرة عمرة رمضان 2025

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