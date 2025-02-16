«محادثات بنّاءة» .. إيران تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان

أعلنت إيران استعدادها لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان لاستئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، وذلك بعد قرار لبنان بعدم استقبال طائرتين إيرانيتين، مما أثار غضب أنصار حزب الله. وجاء هذا الإعلان في أعقاب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره اللبناني يوسف رجي، ناقشا خلاله "سبل حل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأكد الوزيران "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة" لإنهاء الأزمة التي نشبت بعد قرار لبنان إبلاغ خطوط "ماهان" الإيرانية بعدم استقبال رحلتين كانتا مقررتين مساء الخميس والجمعة إلى بيروت. وبررت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية القرار بـ"حرصها على تأمين سلامة وأمن مطار رفيق الحريري الدولي"، مشيرة إلى ضرورة إعادة جدولة بعض الرحلات القادمة من إيران حتى 18 فبراير.

ردًا على ذلك، منعت إيران الطائرات اللبنانية من التحليق في مجالها الجوي، مما تسبب في تعطيل عودة عدد من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يفترض أن يعودوا إلى بيروت عبر رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده على "تواصل مع السلطات الإيرانية لحل مسألة اللبنانيين العالقين في طهران وتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن". وقال سلام: "عرضنا إرسال طائرتين من خطوط الشرق الأوسط لتأمين عودتهم"، مضيفًا أنه "في حال لم ينجح ذلك، لبنان تعهد أن يعيدهم على حسابه، سواء عبر بغداد أو تركيا أو أي طريق آخر".

يذكر أن إسرائيل اتهمت مرارًا حزب الله باستخدام مطار بيروت الدولي لنقل أسلحة من إيران، وهو ما ينفيه الحزب ومسؤولوه بشكل قاطع.