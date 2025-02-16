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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار طبي يحسم موقف بن شرقي من لقاء القمة

بن شرقي
بن شرقي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف أشرف بن شرقي، جناح الأهلي، من المشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يشارك حاليًا في التدريبات الجماعية، لكنه سيخضع لاختبار طبي على العضلة الأمامية بعد مواجهة الإسماعيلي.

وأوضح هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن الجهاز الطبي سيحدد موقف بن شرقي بناءً على نتيجة الفحص، حيث ستعتمد مشاركته على مدى شعوره بأي آلام بعد الاختبار،وفي حال اجتيازه الفحص الطبي دون مشكلات، سيكون حاضرًا في مواجهة القمة المنتظرة أمام الزمالك.

وأضاف أن هناك رغبة كبيرة داخل الجهاز الفني في الاعتماد على بن شرقي في المباراة، نظرًا لتأثيره الإيجابي داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى. وأشار إلى أن الجهاز الفني يأمل في جاهزيته التامة، خاصةً أن الفريق بحاجة إلى جميع عناصره الأساسية في هذه المباراة المهمة.

ويُعد بن شرقي أحد اللاعبين البارزين في صفوف الأهلي، ويمتلك خبرة كبيرة في مواجهات القمة، نظرًا لفترته السابقة مع الزمالك، حيث كان من العناصر المؤثرة في مباريات الفريقين. لهذا السبب، فإن الجهاز الفني يأمل في جاهزيته للمشاركة، خاصةً أن غيابه قد يؤثر على الخيارات الهجومية للفريق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، ليتم تحديد موقفه النهائي من التواجد في التشكيلة الأساسية أمام الزمالك. الجهاز الطبي سيتابع حالته عن كثب لضمان عدم تفاقم الإصابة، خصوصًا أن الأهلي يخوض فترة حاسمة في الموسم تتطلب جاهزية جميع اللاعبين الأساسيين.

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