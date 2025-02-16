أسعار الدواجن والبيض بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاحد، استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، مع توفر كميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين بكافة الأسواق ومنافذ البيع.

فيما يلي قائمة بأبرز الأسعار المتداولة:

أسعار الدواجن:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيهًا.

الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و103 جنيهات.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 125 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 127 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 235 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 124 جنيهًا.

أسعار البيض:

كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 150 و153 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.



وتشهد أسعار الدواجن والبيض في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تغيرًا متأثرة بعدة عوامل، أبرزها تكاليف النقل من المحافظات المنتجة، خاصة أن الوادي الجديد يُعد من المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج الرئيسية في الدلتا والصعيد. ورغم الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي من خلال التوسع في مشروعات الدواجن داخل المحافظة، إلا أن الاعتماد الكبير على النقل يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مقارنة بالمحافظات الأخرى. وكذلك تغيرات العرض والطلب الموسمية، والظروف الجوية. وتعمل الجهات المختصة على استقرار الأسعار عبر توفير بدائل ودعم الإنتاج المحلي.

كما تلعب التغيرات الموسمية دورًا في تحديد الأسعار، حيث يزداد الطلب على الدواجن والبيض خلال المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان والأعياد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا. في المقابل، تعمل الجهات المعنية على تنظيم الأسواق وضبط الأسعار من خلال متابعة سلاسل التوريد وتوفير بدائل مناسبة عبر المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين.