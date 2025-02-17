مصر للطيران تكرم أفضل 10 وكلاء شحن في إقليم تايلاند

نظّمت شركة مصر للطيران للشحن الجوي ممثلة في وكيل عام المبيعات بالعاصمة التايلاندية بانكوك، احتفالية سنوية لتكريم وكلاء الشحن، وذلك بحضور شركاء النجاح الذين يساهمون في دعم مسيرة الشركة.

خلال الحفل، قام الطيار إيهاب الطحطاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بتكريم أفضل 10 وكلاء شحن في الإقليم لعام 2024، حيث استهل كلمته بتقديم الشكر والتقدير لهم على جهودهم المبذولة ومساهماتهم المستمرة في دعم نشاط مصر للطيران للشحن الجوي وتعزيز تواجدها في دول الشرق الأقصى وخاصة في الأسواق التايلاندية وفيتنام.

وعلى هامش الحدث، تمت مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخطة التسويقية الخاصة بإقليم تايلاند والأقاليم المرتبطة به، حيث تُعد محطة بانكوك مركزًا محوريًا (HUB) لتجميع البضائع في منطقة الشرق الأقصى والمناطق المجاورة، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية ضمن شبكة وجهات مصر للطيران للشحن الجوي.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص مصر للطيران للشحن الجوي على تعزيز علاقاتها مع وكلائها وشركاء النجاح، ومواصلة تطوير خدماتها لتلبية متطلبات السوق العالمية.