وزير الطاقة السعودي: تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر بمجالات الطاقة المتجددة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، أن هناك خطة لتشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية والرياح.

أضاف وزير الطاقة السعودي: انه سيتم إقامة اكبر مشروع لطاقة الرياح لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة.

أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، في كلمة له بمؤتمر اجيبس 2025، ان مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف الى تبادل 3 جيجاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل لافتا إلى أنه يسهم في دعم قدرات قطاع الطاقة في البلدين في مواجهة الطلب وضغوط الأحمال الكهربية بالاستفادة من فائض الإنتاج .