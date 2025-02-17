بشرى لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "جاهزية شيكابالا لمباراة الأهلي 😍"

موعد مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز سيكون يوم السبت المقبل، الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب "القاهرة الدولي"، مباراة الأهلي ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.