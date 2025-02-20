قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يبحث عن طائرات بوينج مستعملة لشرائها.. لماذا ؟
متى تبدأ مواعيد المخابز في رمضان 2025؟
بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟
بعد تفجيرات بات يام.. وزير دفاع الاحتلال يأمر الجيش بتكثيف العمليات في الضفة
أحرق شعرها..ضبط شاب أنهى حياة زوجته ضرباً حتى الموت بقنا
النقل تؤكد أهمية خط "الرورو"في نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبر إيطاليا
أرسلها ترامب لإسرائيل.. خبير استراتيجي يكشف مفاجأة عن قنابل «إم كيه 84»
إعلام إسرائيلي: العثور على مزيد من العبوات الناسفة في تل أبيب وضواحيها
باحث: السلطة الفلسطينية تسعى لإعادة الوحدة بين الضفة وغزة
شاهد .. تل ابيب تحترق بعد انفجار 3 حافلات
الشناوي: لعبت أمام رونالدو وسواريز.. وفخور باللعب ضد ميسي
إعلام إسرائيلي: تشديد الإجراءات في مطار بن جوريون وفحص دقيق لجميع القادمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جينيسيس GV60 موديل 2025 بالسعودية

جينيسيس GV60 موديل 2025
جينيسيس GV60 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV60 موديل 2025 ، وتنتمي GV60 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

جينيسيس GV60 موديل 2025

- محرك جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

تنتج سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 قوة تصل إلي 228 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 77.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 451 بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

زودت سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، مقاعد أمامية بتعديل كهربائي، وبها مقاعد بتغطية من الجلد الصناعي، وتدعم المقاعد جهة الأمام لوظيفتي التهوية والتدفئة، وبها خاصية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وبها نظام صوت مكون من 17 سماعة، وبها نظام أندرويد أوتو، ونظام أبل كار بلاي، وبها شاشة نظام الترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة عرض عدادات مقاس 12.3 بوصة، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما .

- أسعار جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 263 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 299 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 332 ألف ريال سعودي .

- تاريخ جينيسيس في صناعة السيارات

جينيسيس موتورز هي شركة كورية لصناعة السيارات الفاخرة والفارهة اعتمدت مبدئياً كخطة لشركة هيونداي لصنع فئة خاصة من السيارات الفخمة وذلك بإنتاج أول سيارة فاخرة سنة 2008، ليتم بعدها الإعلان الرسمي لعلامة جينيسيس كشركة مستقلة في نوفمبر من عام 2015 .

جينيسيس GV60 موديل 2025

تمتلك جينيسيس نخبة من كبار المصممين، وتم تعيين مانفريد فيتزجيرالد مدير التصميم السابق لدى شركة لامبورجيني رئيساً لجينيسيس،  بينما قاد البلجيكي لوك دونكرولك مدير التصميم السابق لدى مجموعة فولكسفاجن  فريق التصميم لدى جينيسيس منذ 2016، ويعمل جنباً إلى جنب مع الألماني بيتر شراير مدير التصميم لدى فرع كيا بالإضافة إلى الألماني ألبرت بييرمان الرئيس السابق لفرع بي أم دبليو أم كمسؤول عن تطوير الأداء لدى جينيسيس، ليلحق بهم سان يوب لي من بنتلي وألكسندر سيليبانوف من بوجاتي ليعملا معاً على التصميم الداخلي لسيارات جينيسيس .

جينيسيس GV60 شركة جينيسيس السيارات الكروس أوفر محرك جينيسيس GV60 موديل 2025 مواصفات جينيسيس GV60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

ترشيحاتنا

ماسك الطماطم والموز

بالطماطم والموز.. ماسك طبيعي يعيد الإشراق لبشرتك

الإجهاد العصبي

ماهو الإجهاد العصبي ؟.. وأهم أسبابه

المخ

عشان صحتك .. اعرف علاج أورام المخ الحميدة

بالصور

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

أقوى 12 طريقة.. إليك علاج الجيوب الأنفية في المنزل

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

ابن بيولوجي.. ميساء مغربي تثير الجدل بتصريحاتها في أحدث ظهور

ميساء مغربي
ميساء مغربي
ميساء مغربي

فيديو

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد