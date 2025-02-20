أسعار جينيسيس GV60 موديل 2025 بالسعودية

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV60 موديل 2025 ، وتنتمي GV60 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

جينيسيس GV60 موديل 2025

- محرك جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

تنتج سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 قوة تصل إلي 228 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 77.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 451 بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

زودت سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، مقاعد أمامية بتعديل كهربائي، وبها مقاعد بتغطية من الجلد الصناعي، وتدعم المقاعد جهة الأمام لوظيفتي التهوية والتدفئة، وبها خاصية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وبها نظام صوت مكون من 17 سماعة، وبها نظام أندرويد أوتو، ونظام أبل كار بلاي، وبها شاشة نظام الترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة عرض عدادات مقاس 12.3 بوصة، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما .

- أسعار جينيسيس GV60 موديل 2025

جينيسيس GV60 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 263 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 299 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس GV60 موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 332 ألف ريال سعودي .

- تاريخ جينيسيس في صناعة السيارات

جينيسيس موتورز هي شركة كورية لصناعة السيارات الفاخرة والفارهة اعتمدت مبدئياً كخطة لشركة هيونداي لصنع فئة خاصة من السيارات الفخمة وذلك بإنتاج أول سيارة فاخرة سنة 2008، ليتم بعدها الإعلان الرسمي لعلامة جينيسيس كشركة مستقلة في نوفمبر من عام 2015 .

جينيسيس GV60 موديل 2025

تمتلك جينيسيس نخبة من كبار المصممين، وتم تعيين مانفريد فيتزجيرالد مدير التصميم السابق لدى شركة لامبورجيني رئيساً لجينيسيس، بينما قاد البلجيكي لوك دونكرولك مدير التصميم السابق لدى مجموعة فولكسفاجن فريق التصميم لدى جينيسيس منذ 2016، ويعمل جنباً إلى جنب مع الألماني بيتر شراير مدير التصميم لدى فرع كيا بالإضافة إلى الألماني ألبرت بييرمان الرئيس السابق لفرع بي أم دبليو أم كمسؤول عن تطوير الأداء لدى جينيسيس، ليلحق بهم سان يوب لي من بنتلي وألكسندر سيليبانوف من بوجاتي ليعملا معاً على التصميم الداخلي لسيارات جينيسيس .