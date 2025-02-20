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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان جوك 2025 الجديدة

نيسان جوك موديل 2025
نيسان جوك موديل 2025
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة.

نيسان جوك موديل 2025


إضافة إلى أن تلك الإصدارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، نيسان جوك موديل 2025، وتنتمي جوك لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

- أبعاد نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

تأتى سيارة نيسان جوك موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1593 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- وسائل الأمان بـ نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات أمامية للركن، وحساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

- محرك نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.8 ثانية، وتحتاج إلي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 46 لتر، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف، ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، وبها مرايات ضم، وفرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزى للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وجنوط رياضية، و مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية .

- أسعار نيسان جوك موديل 2025

نيسان جوك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 68 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 168 ألف جنيه .

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