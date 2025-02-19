مواصفات بي إم دبليو 520 السيدان 2025 | صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة.

بي ام دبليو 520 موديل 2025

إضافة إلى أن تلك الإصدارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 520 موديل 2025، وتنتمي 520 لفئة السيارات السيدان.

- أبعاد بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تأتى سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات بطول 5060 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

- مواصفات بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تحتوي سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات ضم كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها فتحة سقف، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وجنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS .

- محرك بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 يصل إلي 60 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وقوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر 5 مليون و 750 ألف جنيه .