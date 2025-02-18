قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كرواتيا: ملتزمون بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص
وزير الاستثمار يبحث مع "إمباور نيو إنيرجي" تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة
برامج قرآنية وابتهالات دينية.. الأزهري يعلن خطة الأوقاف الدعوية في رمضان
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال إلكتريك سبل تحسين أداء محطات التوليد وكفاءة التشغيل
وزير الإنتاج الحربي يستعرض التعاون الدفاعي خلال جولته بمعرض IDEX 2025 بالإمارات
تلاعبوا بالأسعار.. قرار عاجل ضد أصحاب عدد من المخابز السياحية
وسط حضور نجوم الاتحاد.. تشييع جنازة عادل البابلي بالإسكندرية
لمن يختم كتاب الله أكثر من مرة في رمضان.. حكم قراءة القرآن بسرعة دون تدبر
محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص
استمارة الثانوية العامة 2025.. التعليم: الخميس آخر موعد للتسجيل
مدبولي: مصر تنفذ إصلاحات تشريعية لتيسير مناخ الأعمال وتعزيز التعاون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

داينامكس تطرح فيات 500X بإمكانيات متطورة وسعر لا مثيل له

فيات
فيات
أحمد عبد القوى

تطرح شركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية “فيات”، طراز فيات500X في الأسواق المصرية تحت شعار "عيش الجودة الإيطالية في مصر"، حيث جاءت بتقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة بالإضافة إلى عوامل السلامة والأمان الواضحة بداخلها وهي المعيار الأساسي في كافة الطرازات الجديدة لفيات الإيطالية.

تعكس فيات500X بشكلها الحالي، التلاقي بين الشكل الحديث وعراقة فيات المعتادة، حيث يجمع هذا الطراز من فيات كافة المزايا التي تلقي رواجاً كبيراً حالياً في السوق المصري خاصة بين فئة الشباب، فهي تتميز بالتصميم الإيطالي المبدع والخصائص التكنولوجية المتقدمة، لسهولة التحكم بالقيادة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس الوكيل الحصرى لفيات في مصر: “نحن متحمسون لطرح فيات 500X ذات المظهر الرياضي الأنيق، و الذى يعد أحد ركائز مجموعة فيات الإيطالية في العالم، ونحن نهدف من خلاله إلى تقديم قيادة متطورة وعالية الأداء بفضل التكنولوجيا المتطورة والتوفير المتزايد للوقود”.

وأشار حلمي في حديثه عن طرح طراز 500X إلى أن الشركة ملتزمة بتلبية المتطلبات الديناميكية للسوق المصري الذي يركز على السيارات الأكثر تطوراً وأماناً في آن واحد، معلناً أن سعر السيارة سيكون مليون وتسعين الف جنيه.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على فيات 500X خلال الأيام القادمة بفضل هذا السعر التنافسي استناداً لقدراتها وإمكانيتها، وكونها احدى السيارات التي فرضت نفسها بقوة على صعيد فئة السيارات "الكروس أوفر" ذات الحجم المتوسط، ما يجعل قيادتها أكثر سلاسة وأقل استهلاكاً في الوقود مقارنة بنظيرتها مما يجعلها في مرتبة الأوائل بين السيارات الشبابية من فئتها الأعلى أماناً.

وبالنسبة لإمكانيات فيات500X يعمل المحرّك عالي الكفاءة بالوقود وبقوة 1400 سي سي تيربو وبـناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات، كما زوّد بأحدث أنظمة السلامة والأمان لتفادي الحوادث كنظام التحكم الديناميكي VDC ومثبت السرعات ونظام تحذير مغادرة الطريق Lane departure warning ونظام مانع للانزلاق للفرامل بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

كما زودت السيارة بـ 6 وسائد هوائية وغلق مركزى للأبواب و كاميرا وحساسات ركن أمامية و خلفية، وهي متوفرة بـ5 ألوان.

وبالنسبة للتصميم الخارجي يتميز هيكلها بشكل متناسق وجذاب كما تتزين الشبكة الأمامية بعلامة فيات الجديدة، فضلاً عن المصابيح الأمامية والخلفية أنيقة التصميم والتي تعمل بتقنيات LED  الحديثة، وداخلياً جهّزت السيارة بمقاعد مريحة و عجلة قيادة جلد متعددة الاستخدامات.

كما تتوافق التكنولوجيا الداخلية للسيارة مع أنظمة الهواتف الذكية "اندرويد" و "أبل" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً.

وما يعزز اقتناء فيات 500X اتفاق شركة داينامكس وكيل العلامة الإيطالية في مصر مع شركة فيات العالمية ليكون ضمان هذه السيارة خمس سنوات أو 150 ألف كيلو متر، الأمر الذي يعتبر أحد الميزات الإضافية بجانب سعرها التنافسي سابق الذكر.

جدير بالذكر أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة فيات في السوق المصري بإعتبارها أحد أكثر السيارات استخداماً في إيطاليا وأوروبا واستنادًا إلى احتياجات الجيل الجديد من المستهلكين الشباب وسعيهم وراء أنماط التصميم المستقبلية والعصرية.

سيارة فيات جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

صيام الفوائت

ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

إيران

القاهرة الإخبارية: مواطنون بريطانيون محتجزون فى إيران بتهمة التجسس

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: المنظمات المحلية في غزة عاجزة عن القيام بمهامها

صورة أرشيفية

ناقد رياضي: مباراة القمة فرصة ذهبية للأبيض

بالصور

أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

استعداداً لموسم الأرز بالشرقية.. اجتماع تنسيقي بين مديريتي الزراعة والري

مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية

محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضراوات قبل شهر رمضان

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان

فيديو

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

مسلسلات رمضان 2025

التحرش بالأطفال والمراهنات والدارك ويب .. قضايا المجتمع بمسلسلات رمضان 2025

سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المشتبه الرابع .. مواجهة قوية بين سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد