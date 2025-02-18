داينامكس تطرح فيات 500X بإمكانيات متطورة وسعر لا مثيل له

تطرح شركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية “فيات”، طراز فيات500X في الأسواق المصرية تحت شعار "عيش الجودة الإيطالية في مصر"، حيث جاءت بتقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة بالإضافة إلى عوامل السلامة والأمان الواضحة بداخلها وهي المعيار الأساسي في كافة الطرازات الجديدة لفيات الإيطالية.

تعكس فيات500X بشكلها الحالي، التلاقي بين الشكل الحديث وعراقة فيات المعتادة، حيث يجمع هذا الطراز من فيات كافة المزايا التي تلقي رواجاً كبيراً حالياً في السوق المصري خاصة بين فئة الشباب، فهي تتميز بالتصميم الإيطالي المبدع والخصائص التكنولوجية المتقدمة، لسهولة التحكم بالقيادة.

وبهذه المناسبة قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس الوكيل الحصرى لفيات في مصر: “نحن متحمسون لطرح فيات 500X ذات المظهر الرياضي الأنيق، و الذى يعد أحد ركائز مجموعة فيات الإيطالية في العالم، ونحن نهدف من خلاله إلى تقديم قيادة متطورة وعالية الأداء بفضل التكنولوجيا المتطورة والتوفير المتزايد للوقود”.

وأشار حلمي في حديثه عن طرح طراز 500X إلى أن الشركة ملتزمة بتلبية المتطلبات الديناميكية للسوق المصري الذي يركز على السيارات الأكثر تطوراً وأماناً في آن واحد، معلناً أن سعر السيارة سيكون مليون وتسعين الف جنيه.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على فيات 500X خلال الأيام القادمة بفضل هذا السعر التنافسي استناداً لقدراتها وإمكانيتها، وكونها احدى السيارات التي فرضت نفسها بقوة على صعيد فئة السيارات "الكروس أوفر" ذات الحجم المتوسط، ما يجعل قيادتها أكثر سلاسة وأقل استهلاكاً في الوقود مقارنة بنظيرتها مما يجعلها في مرتبة الأوائل بين السيارات الشبابية من فئتها الأعلى أماناً.

وبالنسبة لإمكانيات فيات500X يعمل المحرّك عالي الكفاءة بالوقود وبقوة 1400 سي سي تيربو وبـناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات، كما زوّد بأحدث أنظمة السلامة والأمان لتفادي الحوادث كنظام التحكم الديناميكي VDC ومثبت السرعات ونظام تحذير مغادرة الطريق Lane departure warning ونظام مانع للانزلاق للفرامل بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

كما زودت السيارة بـ 6 وسائد هوائية وغلق مركزى للأبواب و كاميرا وحساسات ركن أمامية و خلفية، وهي متوفرة بـ5 ألوان.

وبالنسبة للتصميم الخارجي يتميز هيكلها بشكل متناسق وجذاب كما تتزين الشبكة الأمامية بعلامة فيات الجديدة، فضلاً عن المصابيح الأمامية والخلفية أنيقة التصميم والتي تعمل بتقنيات LED الحديثة، وداخلياً جهّزت السيارة بمقاعد مريحة و عجلة قيادة جلد متعددة الاستخدامات.

كما تتوافق التكنولوجيا الداخلية للسيارة مع أنظمة الهواتف الذكية "اندرويد" و "أبل" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً.

وما يعزز اقتناء فيات 500X اتفاق شركة داينامكس وكيل العلامة الإيطالية في مصر مع شركة فيات العالمية ليكون ضمان هذه السيارة خمس سنوات أو 150 ألف كيلو متر، الأمر الذي يعتبر أحد الميزات الإضافية بجانب سعرها التنافسي سابق الذكر.

جدير بالذكر أن هذا الطرح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة فيات في السوق المصري بإعتبارها أحد أكثر السيارات استخداماً في إيطاليا وأوروبا واستنادًا إلى احتياجات الجيل الجديد من المستهلكين الشباب وسعيهم وراء أنماط التصميم المستقبلية والعصرية.