بيسيرو يحسم مصير زيزو وشلبي قبل القمة

كشف الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، عن آخر تطورات موقف ثنائي الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وأوضح الغندور أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، سيحسم قراره النهائي بشأن مشاركة اللاعبين خلال المران الختامي غدًا، حيث يخضعان لتقييم طبي وفني قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن زيزو أصبح جاهزًا من الناحية الطبية وبإمكانه المشاركة في المباراة، بينما لم يتحدد بعد موقف مصطفى شلبي، حيث سيتم تقييم حالته خلال مران الغد قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته. وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية تواجد الثنائي في اللقاء بشكل طبيعي، مما يعزز خيارات بيسيرو قبل المواجهة المهمة.

ويترقب جمهور الزمالك موقف اللاعبين بشغف، نظرًا لأهميتهما في التشكيل الأساسي للفريق، حيث يمثل زيزو أحد الأعمدة الرئيسية في خط الوسط، بينما يعد شلبي من العناصر الهجومية التي يعتمد عليها الجهاز الفني. ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن القائمة النهائية للمباراة عقب المران، ليحسم موقف الثنائي بشكل رسمي قبل القمة المنتظرة.