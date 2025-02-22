مش هيقدر يجري.. إبراهيم سعيد يعلق على مستوى نجم الزمالك

وجه إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية بشأن نجم الزمالك، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين.

وقال إبراهيم سعيد بشأن محمد عبدالشافي، الذي لن يتواجد في قائمة الزمالك أمام الأهلي:"انا بعتبره معتزل، وبيتكرم في الزمالك، وده لعامل السن".

وأضاف: "مش هيقدر يجري لو لعب موجود في الزمالك كتكريم وكـ اسم".



وأكمل: "هو من الشخصيات المحترمة بس خلاص هو بيلعب إيه؟.. دوره إيه في الملعب؟ ممكن ناشيء ياخد مكانه في القائمة وياخد فرصةوجيل".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري



استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

• حراسة المرمى: محمد عواد.

• خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.

• خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.

• خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.